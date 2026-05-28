Un sacco nero abbandonato in strada ha destato sospetti tra i passanti, che temevano potesse contenere un corpo. Dopo aver attirato l’attenzione, le forze dell’ordine sono intervenute per ispezionarlo. All’interno sono state trovate solo le carcasse di un cane, senza altri oggetti o elementi sospetti. La zona è stata messa sotto sorveglianza mentre si valutano eventuali collegamenti con altri episodi simili.

L’allarme è scattato per il timore, più che giustificato, che in quel sacco nero ci potesse essere un cadavere. Invece conteneva la carcassa di un cane di grossa taglia. Con gli accertamenti che sono comunque proseguiti, una volta escluso lo scenario peggiore di trovarsi di fronte alle conseguenze di un omicidio, per risalire al proprietario dell’animale. E fare piena luce sulle cause del decesso, nell’ipotesi di un eventuale reato di maltrattamento di animali, oltre che per contestargli l’illecito smaltimento della carcassa. L’allarme è scattato nella mattinata di martedì, quando alla centrale operativa dei carabinieri di Voghera è arrivata, tramite telefonata anonima, la segnalazione della presenza di un grosso sacco nero abbandonato sul ciglio di una strada rurale, nelle campagne tra Casei Gerola e Silvano Pietra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sacco nero fa temere un omicidio. Nascondeva la carcassa di un cane

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