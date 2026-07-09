reggia di caserta antonio tarasco nuovo direttore ad interim del museo

Tempo di lettura: 3 minuti La Reggia di Caserta dà il benvenuto al dottore Antonio Tarasco, nuovo direttore ad interim del Museo. Con la registrazione del Decreto di nomina presso la Corte dei Conti, avvenuta il 7 luglio 2026, il Direttore generale Archivi assume ufficialmente la reggenza dell’Istituto autonomo del Ministero della Cultura. Antonio Tarasco, nell’amministrazione pubblica italiana da 25 anni, come funzionario prima e ricercatore universitario poi, è Direttore generale Archivi dal 2024. In precedenza ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Temi più discussi: Antonio Tarasco ha assunto l'incarico di direttore ad interim della Reggia di Caserta; Reggia di Caserta. Antonio Tarasco nominato direttore ad interim; Antonio Tarasco direttore ad interim della Reggia di Caserta; Antonio Tarasco direttore ad interim della Reggia di Caserta.

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