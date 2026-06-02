Usa Trump nomina Pulte direttore ad interim intelligence nazionale

Donald Trump ha annunciato la nomina di William J. Pulte come direttore ad interim dell'Intelligence nazionale. Pulte, attualmente presidente di Fannie Mae e Freddie Mac, ricopre anche il ruolo di direttore della Federal Housing Finance Agency. La nomina è stata comunicata senza indicare una durata precisa dell’incarico.

(Adnkronos) – Donald Trump annuncia la nomina di William J. Pulte, attuale direttore della Federal Housing Finance Agency e presidente di Fannie MaeFreddie Mac, a direttore ad interim dell'Intelligence nazionale. Pulte prende il posto di Tulsi Gabbard, che si era dimessa il mese scorso, sostenendo di voler stare vicina al marito, a cui è stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Trump Taps Pulte as Acting Director of National Intelligence

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