Regali per FC 27 e premi folli | la guida completa alla Stagione 9 di FC 26 e al nuovo TOKEN STORE

Notizia in breve

La Stagione 9 di Ultimate Team, intitolata World Tour – Spagna, Portogallo e Marocco ’30, ha ufficialmente aperto i server, introducendo premi e regali per FC 27. L’evento include nuove ricompense e un aggiornamento del Token Store, con obiettivi legati a FC 26 e FC 27. La stagione si concentra su un tema futuristico e coinvolge giocatori con premi dedicati a questa fase. Non sono stati annunciati dettagli specifici sui premi o le modalità di distribuzione.