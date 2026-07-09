Regali per FC 27 e premi folli | la guida completa alla Stagione 9 di FC 26 e al nuovo TOKEN STORE
La Stagione 9 di Ultimate Team, intitolata World Tour – Spagna, Portogallo e Marocco ’30, ha ufficialmente aperto i server, introducendo premi e regali per FC 27. L’evento include nuove ricompense e un aggiornamento del Token Store, con obiettivi legati a FC 26 e FC 27. La stagione si concentra su un tema futuristico e coinvolge giocatori con premi dedicati a questa fase. Non sono stati annunciati dettagli specifici sui premi o le modalità di distribuzione.
Destinazione 2030: la Stagione 9 di Ultimate Team ci porta nel futuro (con premi per FC 27). Il nuovo aggiornamento dei server di Ultimate Team segna l’inizio ufficiale della Stagione 9: World Tour – Spagna, Portogallo e Marocco ’30. EA SPORTS ha deciso di proiettare la community di FC 26 verso il futuro del grande calcio, celebrando la primissima edizione del torneo mondiale che si snoderà tra il Nord Africa e il Mediterraneo. Non si tratta però solo di un tributo virtuale: questa stagione introduce stravolgimenti epocali alle ricompense, il debutto di un Pass Premium parallelo, una profonda ristrutturazione del sistema dei Token e, soprattutto, i primissimi premi di carryover da riscattare direttamente all’inizio del prossimo capitolo, FC 27. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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