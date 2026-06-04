FC 26 bug nel Token Store | attenzione a non sprecare i pacchetti

Da imiglioridififa.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'apertura del nuovo pass in EA SPORTS FC 26, gli utenti hanno riscontrato un problema nel Token Store. Subito dopo il rilascio, molti hanno notato che i pacchetti disponibili nel negozio dei gettoni venivano mostrati come sprecabili, anche se in realtà non erano utilizzabili correttamente. La situazione ha generato confusione tra i giocatori, che hanno cercato di acquistare o usare i pacchetti senza successo.

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Un inizio di mattinata decisamente caotico per gli utenti di Ultimate Team. A pochissimi minuti dal rilascio del nuovo pass nei menu di EA SPORTS FC 26, la community si è immediatamente imbattuta in un problema tecnico piuttosto ingannevole all’interno del negozio dei gettoni. EA Sports ha già riconosciuto ufficialmente il problema e ha aperto un’indagine per risolverlo nel minor tempo possibile. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come evitare di commettere errori pesanti per il proprio club. We are aware of a visual issue where Token Packs in the Token Store unintentionally display the Previewable icon. Please note that Token Packs in the Token Store are not previewable. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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