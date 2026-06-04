FC 26 bug nel Token Store | attenzione a non sprecare i pacchetti

Notizia in breve

All'apertura del nuovo pass in EA SPORTS FC 26, gli utenti hanno riscontrato un problema nel Token Store. Subito dopo il rilascio, molti hanno notato che i pacchetti disponibili nel negozio dei gettoni venivano mostrati come sprecabili, anche se in realtà non erano utilizzabili correttamente. La situazione ha generato confusione tra i giocatori, che hanno cercato di acquistare o usare i pacchetti senza successo.