Un errore tecnico di EA Sports ha coinvolto il Token Store nel videogioco Ultimate Team. Un pacchetto presente nello store non può essere aperto dai giocatori. La problematica sta generando discussioni tra gli utenti, che segnalano l’impossibilità di accedere ai contenuti all’interno di quel pacchetto. La società sta lavorando per risolvere il problema, ma al momento non sono state comunicate tempistiche precise per la risoluzione.

Un clamoroso errore tecnico da parte di EA Sports sta facendo discutere l’intera community di Ultimate Team in queste ore. Subito dopo il rilascio dei nuovi aggiornamenti stagionali, moltissimi utenti si sono accorti della presenza di un premio dal potenziale mostruoso all’interno del Token Store. Il problema? Era del tutto impossibile riscattarlo o aprirlo. La segnalazione in massa dei giocatori ha costretto gli sviluppatori a intervenire d’urgenza con un comunicato ufficiale e la rimozione immediata del contenuto dal negozio. Scopriamo cosa è successo, di quale pacchetto si tratta e l’orario esatto in cui tornerà disponibile. L’ERRORE DI EA SPORTS: COSA È SUCCESSO NEL NEGOZIO. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, allarme nel Token Store: c’è un pacchetto che non potete aprire

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