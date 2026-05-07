Sciopero riforma istituti tecnici opposizioni attaccano | Valditara mette toppe serve confronto vero Per la FLC CGIL alta l’adesione la mobilitazione continua

Oggi si sono svolte manifestazioni nazionali contro la riforma degli istituti tecnici, con le opposizioni che criticano le modifiche proposte dal Ministero dell'Istruzione. La FLC CGIL riferisce di un’alta partecipazione e di una mobilitazione ancora in corso. Tra i punti di contestazione ci sono questioni riguardanti gli organici, i quadri orari e la riduzione delle ore dedicate alla cultura generale. La discussione sulla riforma continua a suscitare tensioni tra le parti coinvolte.