Scuole aperte anche d' estate la Flc Cgil boccia il piano della Regione | Risorse insufficienti
La Flc Cgil Sicilia ha espresso un giudizio negativo sul piano “Percorsi estivi” proposto dal governo regionale, che prevede l’apertura delle scuole anche durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Secondo l’organizzazione sindacale, le risorse messe a disposizione risultano insufficienti per realizzare effettivamente queste attività educative estive. La decisione di mantenere aperte le scuole in estate ha suscitato diverse critiche, senza che siano stati annunciati finanziamenti adeguati per supportare questa iniziativa.
La Flc Cgil Sicilia boccia il piano “Percorsi estivi” per le scuole promosso dal governo Schifani per consentire agli istituti di svolgere attività educative anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. Per il sindacato, l’intervento da 1,5 milioni di euro è una misura episodica e propagandistica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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