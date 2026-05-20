Scuole aperte anche d' estate la Flc Cgil boccia il piano della Regione | Risorse insufficienti

La Flc Cgil Sicilia ha espresso un giudizio negativo sul piano “Percorsi estivi” proposto dal governo regionale, che prevede l’apertura delle scuole anche durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Secondo l’organizzazione sindacale, le risorse messe a disposizione risultano insufficienti per realizzare effettivamente queste attività educative estive. La decisione di mantenere aperte le scuole in estate ha suscitato diverse critiche, senza che siano stati annunciati finanziamenti adeguati per supportare questa iniziativa.

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