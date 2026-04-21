L’Altro Viaggio gli allievi delle scuole di danza rileggono Dante
Torna in scena martedì 28 aprile 2026 alle 20.30 (ore 10 recita per le scuole) uno dei capitoli più riusciti di "Leggere per. ballare", progetto ideato da Rosanna Pasi che prevede la collaborazione con le scuole di danza aderenti alla Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza e il.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Nello spirito di EDESIR ...al Festival delle Sfide ...titolo più che intrigante per un altro viaggio, tra libri, emozioni e teatro. Bientina (PI) 19 aprile 2026 facebook