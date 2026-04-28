Gli allievi dei corsi di recitazione sul palco | ciclo di spettacoli al Teatro Marcello Puglisi
Al Teatro Marcello Puglisi si sono svolti diversi spettacoli organizzati per gli studenti dei corsi di recitazione, con rappresentazioni che hanno coinvolto giovani attori in diverse performance. Durante le prove, gli allievi hanno trascorso molte ore a ripetere battute e a perfezionare le proprie interpretazioni, affrontando anche momenti di nervosismo prima di salire sul palco. Le rappresentazioni hanno visto la partecipazione di studenti in varie fasi del percorso formativo.
Ore trascorse in sala prove, battute ripetute fino a trovare il ritmo giusto, l’imbarazzo delle prime volte e la sicurezza che arriva un passo alla volta. Gli allievi dei corsi di Panormos Officina Artistica portano sul palco del Teatro Marcello Puglisi di Palermo un ciclo di spettacoli che.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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