Gli allievi dei corsi di recitazione sul palco | ciclo di spettacoli al Teatro Marcello Puglisi

Al Teatro Marcello Puglisi si sono svolti diversi spettacoli organizzati per gli studenti dei corsi di recitazione, con rappresentazioni che hanno coinvolto giovani attori in diverse performance. Durante le prove, gli allievi hanno trascorso molte ore a ripetere battute e a perfezionare le proprie interpretazioni, affrontando anche momenti di nervosismo prima di salire sul palco. Le rappresentazioni hanno visto la partecipazione di studenti in varie fasi del percorso formativo.