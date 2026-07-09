Rebus Comuni montani Adesso il taglio è legge La rivolta degli esclusi

È stata approvata una legge sulla montagna, la numero 131 del 12 settembre 2025, che ha portato a un cambiamento radicale. La norma stabilisce che chi non rientra nei criteri stabiliti dall’atto legislativo non può più accedere ai benefici o servizi previsti. La decisione ha suscitato proteste tra chi si sente escluso e non riesce a trovare alternative. La legge è ora ufficialmente in vigore.

Rien ne va plus. Sulla spericolata roulette della nuova legge sulla montagna – la numero 131 del 12 settembre 2025 – chi è fuori dalla porta, lì resta. Il 7 luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (Dpcm 121) che mette nero su bianco i criteri (rivisitati) di classificazione, o di montanità, e in allegato il nuovo elenco dei Comuni montani. Erano 4.061 (3.418 interamente montani e 643 parzialmente) in Italia prima della riforma varata dal ministro Calderoli, sono 3.715 secondo il nuovo regolamento dalle porte girevoli, che entrerà in vigore il 22 luglio. Fa meno 346, secondo il dossier prodotto dall’ufficio studi della Camera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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