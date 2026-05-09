Comuni montani è bagarre | Fioravanti si dimetta dall?Anci Il sindaco di Urbino guida la rivolta degli esclusi | Non ci ha mai difesi

A pochi giorni dalla discussione sulla nuova classificazione dei comuni montani, si è aperto un acceso dibattito tra gli amministratori locali. Il sindaco di un centro di medie dimensioni ha chiesto pubblicamente le dimissioni di un dirigente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, accusandolo di non averli mai difesi. La questione riguarda il modo in cui alcuni comuni montani sono stati esclusi dal nuovo sistema di classificazione, con reazioni che si sono fatte subito molto vive.

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ANCONA Quel pasticciaccio brutto di piazza Arringo. Il cortocircuito ascolano sulla spinosa questione dei comuni montani esclusi dalla nuova classificazione nazionale ha messo il sindaco Marco Fioravanti nel mirino dei colleghi primi cittadini che hanno perso lo status di montanità (a differenza della città delle cento torri che l’ha acquisito per la prima volta). Su il sipario In questo copione, il municipio di Ascoli ha deciso di indossare i panni di Tafazzi interpretando il ruolo del masochista alla perfezione. Mettiamo in fila i passaggi: il 4 maggio la giunta delibera la costituzione in giudizio al Tar «per far valere, in qualità di controinteressato, la correttezza e la legittimità degli atti impugnati, e, dunque, dell’elenco dei comuni montani, allegato al Dpcm del 18.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Comuni montani, è bagarre: «Fioravanti si dimetta dall?Anci». Il sindaco di Urbino guida la rivolta degli esclusi: «Non ci ha mai difesi» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il caso bollente dei comuni montani . Urbino guida la rivolta degli esclusiUrbino guida la ‘rivolta’ dei comuni montani esclusi dalla nuova legge: circa settanta primi cittadini hanno dato mandato a Gambini per esporre le... Leggi anche: Ex Comuni montani. Il sindaco di Urbino scrive alla premier Aggiornamenti e contenuti dedicati Comuni montani: pensiamo alle persone e ai loro dirittiLa riflessione sulle scelte politiche da mettere in campo per tutelare chi vive nelle aree interne, nelle aree marginali, nei paesi a rischio spopolamento, sta conquistando negli ultimi mesi un posto ... huffingtonpost.it Pasticcio Comuni montani ad Ascoli, Polini su Fioravanti: Ma quale solidarietà, poteva votare controDopo decisione dell’amministrazione comunale di Ascoli di costituirsi in giudizio davanti al Tar del Lazio, il sindaco di Castignano, tra gli esclusi: In realtà fa ricorso contro di noi ... ilrestodelcarlino.it