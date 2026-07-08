Sono 346 i Comuni montani esclusi dalla nuova legge, con 28 in Emilia-Romagna e 29 nelle Marche. La legge, approvata il 12 settembre 2026, è definitiva e non prevede modifiche. La norma stabilisce che chi non rientra nei criteri stabiliti rimane escluso dalle nuove agevolazioni e benefici previsti dalla legge sulla montagna. La situazione ha suscitato proteste tra i rappresentanti dei Comuni esclusi.

Bologna, 8 luglio 2026 – Rien ne va plus. Sulla spericolata roulette della nuova legge sulla montagna – la numero 131 del 12 settembre – chi è fuori dalla porta, lì resta. Il 7 luglio sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (Dpcm 121) che mette nero su bianco i criteri (rivisitati) di classificazione, o di montanità, e in allegato il nuovo elenco dei Comuni montani. Erano 4.061 in Italia prima della riforma varata dal ministro Calderoli, sono 3.715 secondo il nuovo regolamento, che entrerà in vigore il 22 luglio. Fa meno 346, per il dossier prodotto dall’ufficio studi della Camera. Timbrato, bollinato e così sia. L’Emilia-Romagna ne perde ventotto, da 127 a 99, e le Marche uno di più (da 107 a 78 ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il taglio è legge, Comuni montani in rivolta. fuori in 346, nell’Emilia-Romagna 28 e nelle Marche 29

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasporto scolastico in Emilia-Romagna per il 2026/27: la Regione stanzia 2,75 milioni di euro, fondi extra per gli studenti dei Comuni montaniLa Regione Emilia-Romagna ha approvato uno stanziamento di 2,75 milioni di euro per il trasporto scolastico per l’anno 2026/27.

Legge sul suicidio assistito. L’Emilia-Romagna avanza. Marche ancora in stalloIn Emilia-Romagna, la legge sul suicidio assistito ha superato il primo via libera in Consiglio regionale.

Temi più discussi: Dalle soffitte ai sottotetti. Abitabilità, nuove regole: Ok al taglio dell’altezza; I parchi nazionali pagano il conto delle accise: il ministero taglia i fondi alla tutela della natura; Bologna, l'Università apre la Biblioteca Umberto Eco; Taglio del nastro per il nuovo supermercato che darà lavoro a 28 neoassunti.

Montagna spaccata dal nuovo DPCM: è scontro sui comuni esclusiDivampa la protesta contro il nuovo DPCM che ridefinisce la mappa dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 131/2025. Con la ... chiamamicitta.it

Fine vita, la legge che manca all’Italia la farà l’Emilia-RomagnaLa data da segnare in calendario dovrebbe essere il 20-21 di luglio. É allora che il progetto di legge della maggioranza sul suicidio medicalmente assistito — presentato in Regione dai rappresentanti ... bologna.repubblica.it