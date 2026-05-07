Un episodio insolito si è verificato nello spogliatoio di una squadra di calcio di alto livello, quando un calciatore ha riportato un trauma cranico dopo aver ricevuto un pugno da un compagno. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e il trasferimento in ospedale. Si tratta di un evento rarissimo nella storia del club, mai documentato prima d’ora in circostanze simili.

È il momento più basso della storia del Real Madrid? È probabile. Non sappiamo se sia mai accaduto che un calciatore sia finito all’ospedale per trauma cranico in seguito a un pugno ricevuto da un compagno di squadra nello spogliatoio. È accaduto adesso. Valverde è finito all’ospedale per un cazzotto ricevuto da Tchouameni, l’uruguaiano è caduto a terra e ha sbattuto la testa. Dovrà stare a casa quattordici giorni. Salterà il Clasico. Ma ormai il Real Madrid è bello che andato. El Paìs scrive di fine dei tempi, cita la Bibbia. Scrive che a Valdebebas il processo di implosione è scoppiato giovedì, quando Federico Valverde è finito in ospedale dopo una rissa con Aurélien Tchouameni, il continuo di quella che avevano avuto il giorno prima.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’autodistruzione del Real Madrid: Valverde trauma cranico dopo il pugno di Tchouameni

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