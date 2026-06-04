Federico Valverde ha mostrato una grande cicatrice sul volto, risultato di uno scontro con il compagno di squadra Aurelien Tchouameni. La ferita, visibile sulla guancia, ha attirato l’attenzione durante le immagini pubblicate online. Non sono state fornite ulteriori dettagli sull’incidente, né informazioni su eventuali conseguenze o motivazioni dietro il confronto tra i due giocatori.

2026-06-04 16:20:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Federico Valverde ha apparentemente messo in mostra la ferita ricevuta nella sua rissa con il compagno di squadra del Real Madrid Aurelien Tchouameni. L’incidente è avvenuto all’inizio di maggio a seguito di un disaccordo sul campo di allenamento del club con il nazionale uruguaiano Valverde ricoverato in ospedale dopo aver subito un trauma cranioencefalico, una forma di commozione cerebrale. Il Real Madrid ha avuto una visione negativa e ha multato ciascuno di 500.000 euro. Da allora Valverde ha mantenuto un profilo basso ma è apparso in un video condiviso sui social media dal suo parrucchiere che mostrava il centrocampista con una cicatrice sulla parte superiore della fronte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Federico Valverde mostra una brutta cicatrice dopo lo scontro con il compagno di squadra del Real Madrid Aurelien Tchouameni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valverde Tchouameni, il Real Madrid interviene: avviato procedimento disciplinare dopo lo scontro! La nota ufficialeIl Real Madrid ha annunciato l’avvio di un procedimento disciplinare in seguito allo scontro tra i giocatori Valverde e Tchouameni avvenuto durante...

L’autodistruzione del Real Madrid: Valverde trauma cranico dopo il pugno di TchouameniUn episodio insolito si è verificato nello spogliatoio di una squadra di calcio di alto livello, quando un calciatore ha riportato un trauma cranico...

Temi più discussi: Caos Real Madrid, Valverde fa chiarezza sui social: Ecco la verità; Tchouameni parla dell'aggressione che ha mandato Valverde in ospedale.; Mondiali: nella rosa dell'Uruguay c'è Olivera del Napoli, out Luis Suarez; Federico Valverde, obiettivo del Manchester City: ambiziosi piani per ricostruire il centrocampo con un investimento di 90 milioni di euro.

Aurelien Tchouameni del Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione dopo un incidente nello spogliatoio che coinvolge il compagno di squadra Federico Valverde reddit

Valverde torna sulla lite con Tchouameni: Mi sarà utile per essere un capitano miglioreFederico Valverde è tornato a parlare del brutto episodio che nelle ultime settimane ha scosso lo spogliatoio del Real Madrid. tuttomercatoweb.com

Alessia Tarquinio mostra il suo telefono a Valverde dopo Real-City: c’è il Pallone d’Oro, lui lo meritaNel dopo partita di Real Madrid-Manchester City, Federico Valverde, autore della bellissima tripletta che ha deciso il match, ha ‘ricevuto’ in diretta un Pallone d’Oro virtuale da Alessia Tarquinio. fanpage.it