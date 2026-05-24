I loghi di case automobilistiche e motociclistiche spesso rappresentano animali come tartarughe, cavalli, aquile, tori e scorpioni. La tartaruga di Tazio Nuvolari, il cavallino di Ferrari, il toro di Lamborghini e lo scorpione di Abarth sono simboli associati a velocità, forza e identità di marca. Questi simboli sono stati scelti per rappresentare caratteristiche specifiche dei veicoli o delle aziende nel settore dei motori.

Dalla tartaruga portafortuna di Tazio Nuvolari al cavallino Ferrari, dal toro Lamborghini allo scorpione Abarth, la storia dei motori è popolata da animali diventati simboli di velocità, forza, memoria e identità. Alcuni nascono dall’araldica, come il cavallo Porsche o il biscione Alfa Romeo; altri raccontano il carattere di un fondatore, come il toro di Ferruccio Lamborghini o lo scorpione di Carlo Abarth. Ci sono aquile legate all’aviazione, felini pronti allo scatto, serpenti americani, gechi incollati all’asfalto e persino tartarughe su auto sportive. Uno zoo meccanico curioso e affascinante, dove ogni logo nasconde una storia, e qualche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tartarughe, cavalli, aquile: lo zoo dei loghi delle case auto e moto

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