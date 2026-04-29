Ungheria allo zoo di Budapest è nata un' insolita amicizia tra una scimmietta e un formichiere

Al zoo di Budapest è nata un'amicizia tra una piccola scimmietta di una specie in via di estinzione e un formichiere sudamericano. La scimmietta, chiamata Boszi, ha stretto un rapporto particolare con Ricardo, un esemplare molto più grande di lei. La coppia si è mostrata spesso insieme in diverse zone dello zoo, attirando l’attenzione dei visitatori. L’interazione tra i due animali ha suscitato curiosità tra i visitatori e gli operatori dello zoo.

Un’ amicizia fuori dal comune conquista lo zoo di Budapest. Protagonisti Boszi, una piccola scimmietta di una specie in via di estinzione, e Ricardo, un formichiere sudamericano grande venti volte più di lei. La scimmietta, appartenente al genere Leontopithecus, era stata sequestrata a trafficanti e, una volta arrivata allo zoo, si è ritrovata senza simili. Da qui il legame con il formichiere: i due mangiano insieme e spesso dormono uno accanto all’altro. Secondo i custodi, si tratta di un rapporto nato dal bisogno di compagnia dell’animale, rimasto orfano. Boszi era stata scoperta a gennaio nascosta in un minibus diretto dalla Moldavia verso l’Italia, senza documenti sanitari.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, allo zoo di Budapest è nata un'insolita amicizia tra una scimmietta e un formichiere Notizie correlate Fiocco rosa allo zoo di Lignano: è nata FoscaIl Parco zoo Punta Verde riapre con una nuova nascita: la piccola cammella Fosca è già tra le attrazioni più amate dai visitatori. Smithsonian Zoo: è nata una elefantessa asiatica, primo arrivo in quasi 25 anni(LaPresse) Per la prima volta in quasi 25 anni, lo Smithsonian National Zoo and Conservation Biology Institute ha dato il benvenuto a una piccola... Contenuti di approfondimento Si parla di: Fact-checking: la vittoria alle elezioni ungheresi non ferma le fake news su Péter Magyar; Riprende il flusso di petrolio russo verso la Slovacchia attraverso l'oleodotto Druzhba.