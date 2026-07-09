Ravenna e Firenze più vicine nel segno di Dante grazie alla Faentina

Da domenica 12 luglio sono attivi i nuovi collegamenti ferroviari diretti tra Firenze e Ravenna sulla linea Faentina. I treni collegano le due città senza cambi, attraversando l’Appennino. La tratta collega la città dei mosaici bizantini con la capitale del Rinascimento, consentendo un viaggio diretto tra le due località.

FIRENZE – Dalla città dei mosaici bizantini alla capitale del Rinascimento, senza cambi, attraversando il cuore dell’Appennino. E viceversa. Da domenica (12 luglio) prendono il via i nuovi collegamenti ferroviari diretti tra Firenze e Ravenna, lungo la linea Faentina. Le due coppie di treni regionali circoleranno tutte le domeniche e nei giorni festivi, rafforzando i collegamenti tra Toscana ed Emilia-Romagna e rendendo possibile raggiungere direttamente le due città per una visita in giornata o un soggiorno di più giorni. Il nuovo servizio nasce dalla collaborazione tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, Trenitalia Tper, Rete Ferroviaria... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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