In un pub di Firenze, sul fiume Arno, si sono riuniti i ragazzi del 1976 per celebrare i 50 anni dalla scuola. L'incontro ha visto la partecipazione di alcune delle persone che allora frequentavano l'istituto, con momenti di ricordo e condivisione. La festa si è svolta in un’atmosfera informale, con amici e familiari presenti per l’occasione. Tra i presenti anche alcuni ex studenti e insegnanti, che hanno condiviso ricordi e aneddoti del passato.

Festa in famiglia cinquant’anni dopo. In un noto pub di Firenze, sulle rive dell’Arno, dove insieme a Gianni De Magistris e a Marco Ceccantini, il presidente dell’Uisp Toscana che aveva organizzato l’incontro, si sono ritrovati molti dei giocatori del settebello della Rari Nantes Florentia che nel 1976 vinse lo scudetto (l’ottavo dei nove firmati dalla squadra biancorossa) e la Coppa Italia, l’unica che figura ancora oggi nella sua bacheca. All’appello del DeMa, allenatore, giocatore, capitano e capocannoniere (per il settimo anno consecutivo) di quella magica formazione, fatta tutta da fiorentini e capace di mettersi dietro Pro Recco e Canottieri Napoli che dal 1957-58 si erano spartite tutti gli scudetti, avevano risposto in tanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rari, festa tricolore 50 anni dopo. I ragazzi del ’76 di nuovo insieme

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