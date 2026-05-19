Passione per l' elettronica i ' ragazzi del treno' tornano al Pascal dopo 50 anni | donato un oscilloscopio
Dopo cinquant’anni, un gruppo di ex studenti di elettronica si è riunito presso l’Istituto tecnico tecnologico Pascal di Cesena, dove avevano conseguito il diploma nel 1975. L’incontro ha coinvolto alcuni di loro che hanno visitato l’edificio e donato un oscilloscopio, strumento di laboratorio tra i più utilizzati nel settore. La riunione ha rappresentato l’occasione per rivedersi e ricordare i tempi trascorsi tra i banchi di scuola, mantenendo vivo il legame con l’istituto.
Cinquant’anni dopo il diploma, i ‘ragazzi del treno’ tornano tra i banchi del Pascal. Gli ex studenti della 5 ED Elettronica, diplomati nel 1975, si sono ritrovati all’Istituto tecnico tecnologico Pascal di Cesena per celebrare un legame rimasto intatto dal secolo scorso. Il gruppo, formato da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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