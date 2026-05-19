Passione per l' elettronica i ' ragazzi del treno' tornano al Pascal dopo 50 anni | donato un oscilloscopio

Dopo cinquant’anni, un gruppo di ex studenti di elettronica si è riunito presso l’Istituto tecnico tecnologico Pascal di Cesena, dove avevano conseguito il diploma nel 1975. L’incontro ha coinvolto alcuni di loro che hanno visitato l’edificio e donato un oscilloscopio, strumento di laboratorio tra i più utilizzati nel settore. La riunione ha rappresentato l’occasione per rivedersi e ricordare i tempi trascorsi tra i banchi di scuola, mantenendo vivo il legame con l’istituto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui