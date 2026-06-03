gli anni eroici della uisp i ragazzi del bar luccio insieme dopo 40 anni

Notizia in breve

Dopo quarant’anni, i ragazzi del Bar Luccio si sono riuniti per ricordare gli anni in cui giocavano a calcio su campi polverosi e fangosi, con spogliatoi spesso senza acqua calda. Quel periodo è stato definito dagli ex giocatori come gli anni eroici della Uisp, un’epoca in cui il calcio era semplice e autentico. La riunione è stata un’occasione per condividere ricordi di quegli incontri di una volta.