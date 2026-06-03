Gli anni eroici della Uisp I ragazzi del Bar Luccio insieme dopo 40 anni
Dopo quarant’anni, i ragazzi del Bar Luccio si sono riuniti per ricordare gli anni in cui giocavano a calcio su campi polverosi e fangosi, con spogliatoi spesso senza acqua calda. Quel periodo è stato definito dagli ex giocatori come gli anni eroici della Uisp, un’epoca in cui il calcio era semplice e autentico. La riunione è stata un’occasione per condividere ricordi di quegli incontri di una volta.
C’era una volta un calcio vero e genuino, fatto su campi ‘spelacchiati’, polverosi e fangosi con spogliatoi dalle docce semicalde o più spesso fredde. Un calcio poetico alla sua maniera, dove tutti ci si conosceva e si apettava il sabato per giocare. E poi prenderci in giro quando ci si incrociava in via Battisti o la sera in qualche locale. Il Vasco Zappelli come il Bernabeu per quella generazione oggi un po’ cresciutella. Al Ristorante Pizzeria 90° Minuto si sono ritrovati i ragazzi del G.S. Luccio protagonisti nella stagione 198687 della vittoria del campionato amatoriale UISP. A questa rimpatriata presenti quasi tutti i protagonisti:... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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