Secondo un rapporto Inps, rafforzare l’occupazione è fondamentale per rendere più sostenibili le pensioni. La previdenza si costruisce fin dall’inizio, attraverso il primo contratto e i versamenti continui. Sono importanti anche la qualità del lavoro, la produttività e la partecipazione di donne e giovani al mercato del lavoro. Inoltre, contrastare il sommerso rappresenta un elemento chiave per stabilizzare il sistema pensionistico.

“La previdenza non nasce al momento della pensione. Nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità dellavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso“. Con queste parole, pronunciate nella Sala della Regina alla Camera, il presidente dell’Inps(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)Gabriele Favaha presentato il Rapporto annuale dell’ente. In esso, tra i tanti argomenti trattati, si sottolinea come, di fronte a una sfida demografica senza precedenti, sia assolutamente necessario rafforzare l’occupazione, quantitativamente e qualitativamente, per rendere più solide lepensionidi domani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Rapporto Inps, Fava: ‘Rafforzare l’occupazione per rendere più solide le pensioni’

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