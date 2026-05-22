L'Inps ha dichiarato che la sfida principale non è tutelare il passato, bensì rendere sostenibile il futuro. Un rappresentante ha spiegato che l’Italia si trova in un momento di transizione, caratterizzato da cambiamenti simultanei in ambito demografico, tecnologico e lavorativo. La questione riguarda la necessità di adattare il sistema previdenziale alle nuove dinamiche, senza focalizzarsi esclusivamente su quanto già avvenuto. La discussione si inserisce in un quadro di trasformazioni che coinvolgono più settori della società.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "L'Italia sta entrando in una fase storica in cui demografia, tecnologia e lavoro stanno cambiando contemporaneamente. Ed è precisamente in questi passaggi che si misura la capacità delle istituzioni di restare credibili". E' il messaggio lanciato dal presidente dell'Inps, Gabriele Fava, intervenendo al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. “L'intelligenza artificiale - ha spiegato -non è semplicemente innovazione tecnologica. E' una trasformazione strutturale del rapporto tra cittadini, lavoro e Stato” Secondo Fava, il rischio oggi non è l'avanzata della tecnologia, ma l'utilizzo di categorie amministrative del Novecento per governare trasformazioni del XXI secolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Inps, Fava: "Sfida non è proteggere il passato, è rendere sostenibile futuro"

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