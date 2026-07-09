Non ci sono stati contatti tra Ranucci e Lavitola da quando quest’ultimo è stato sottoposto a perquisizione. Ranucci ha riferito che Lavitola, che spesso cenava con lui e i figli, cercava una casa al mare. Inoltre, Ranucci ha spiegato di aver scelto di non contattare Lavitola per rispetto delle indagini, aggiungendo di non aver ricevuto chiamate dall’ex ospite.

«Non sento Valter da quando lo hanno perquisito. Ho deciso di non chiamarlo per rispetto a chi sta indagando. E del resto non mi ha chiamato nemmeno lui». Sigfrido Ranucci è impegnato nelle prove a Piacenza del suo spettacolo «Diario di un trapezista», mentre Lavitola viene interrogato dai pm sull’attentato al conduttore di Report del 16 ottobre dello scorso anno a Campo Ascolano e poi si allontana da piazzale Clodio passando da un cancello secondario. L’imprenditore e fonte di Ranucci, indagato per essere il presunto mandante dei quattro attentatori già arrestati, nega ogni coinvolgimento. «Non so cosa può aver detto ai magistrati — spiega... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ranucci: «Non sento Lavitola da quando lo hanno perquisito. Lui spesso a cena da me con i figli: cercava una casa al mare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato al giornalista Ranucci: indagato e perquisito l'imprenditore Valter LavitolaL'imprenditore e ex giornalista Valter Lavitola è stato indagato e sottoposto a perquisizione nell'ambito delle indagini sull'attentato a Sigfrido...

Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Lavitola: "È il mandante". Il caso di una cena dei due con un noto prelatoUn imprenditore è stato indagato per aver ordinato l’attentato a un giornalista e conduttore televisivo.

Temi più discussi: Attentato a Sigfrido Ranucci: Valter Lavitola indagato come mandante; Bomba a Ranucci, il presunto mandante Lavitola: Amicizia mai rotta. Indagato anche il bodyguard dei vip; Attentato a Ranucci, indagato Valter Lavitola. Perquisita la sua casa, sequestrati pc e cellulare; La bomba a Ranucci e lo stupore per l'amico Valter Lavitola, come sono arrivati a lui. Chi è il faccendiere: i ricatti a Berlusconi e le inchieste.

Non so più cosa pensare. Sto di merda,non dormo. Sigfrido Ranucci non usa perifrasi per raccontare lo stato in cui l’ha lasciato la notizia che il mandante dell’attentato dinamitardo sotto casa sua, il 16 ottobre scorso, avrebbe un nome: Valter Lavitola. ilfattoq - X x.com

Attentato a Ranucci, le carte dell’inchiesta su Lavitola. L’accusa di strage, il sopralluogo prima della bomba: Perché poteva essere devastante reddit

Ranucci: Non sento Lavitola da quando lo hanno perquisito. Lui spesso a cena da me con i figli: cercava una casa al mareIl conduttore di Report sull'amico sotto inchiesta per l'attentato del 2025 a Campo Ascolano. Ricordo che l'estate scorsa abbiamo mangiato a casa mia due volte e una mi ha telefonato che aspettava fu ... roma.corriere.it

Ranucci-Lavitola, quella strana amicizia tra opposti. E a via Teulada lo sapevano tutti: Problemi con Report? Vai da ValterUn'amicizia sorprendente quella tra Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci, tra un faccendiere pluricondannato e legato alle vicende (non le migliori) del craxismo della decadenza e del ... ilmessaggero.it