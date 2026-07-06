L'imprenditore e ex giornalista Valter Lavitola è stato indagato e sottoposto a perquisizione nell'ambito delle indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma nell'ottobre scorso. La polizia ha eseguito una perquisizione presso la sua abitazione. L'indagine riguarda il tentativo di danneggiare il giornalista durante un episodio che si è verificato nella capitale.

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola sarebbe stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe sospettato di essere, insieme ad un'altra persona, il mandante dell'attentato. Per questo è indagato in concorso Le prove a supporto però, al momento, sono al vaglio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato al giornalista Ranucci: indagato e perquisito l'imprenditore Valter Lavitola

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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