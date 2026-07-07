Caso Ranucci Lavitola accusato di strage | il sopralluogo sotto casa del giornalista e il ruolo del fedelissimo del suo ristorante

Da ilfattoquotidiano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Clesio Tavares, dipendente di un ristorante in zona Monteverde, è stato coinvolto in un’indagine per aver ricevuto l’incarico di trovare esplosivi. Lavitola, ex direttore di un quotidiano, avrebbe incaricato Tavares di individuare persone in grado di procurare esplosivi e farli esplodere davanti all’abitazione di un giornalista e conduttore televisivo. Un sopralluogo è stato effettuato sotto casa del giornalista.

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L’ex direttore de L’Avanti!, Valter Lavitola, avrebbe incaricato Clesio Tavares, storico dipendente del suo ristorante in zona Monteverde, a Roma, di “individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all’abitazione” del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. E’ quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto il 4 luglio dai pm della Dda di piazzale Clodio. Stando alla ricostruzione degli investigatori dei carabinieri del reparto operativo di Roma e del nucleo operativo di Frascati, Lavitola avrebbe anche partecipato a un sopralluogo “nei pressi dell’abitazione” del conduttore di Report, a Pomezia, a settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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