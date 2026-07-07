L’ex direttore di un quotidiano e imprenditore è accusato di aver incaricato un dipendente di un ristorante di trovare soggetti per procurare esplosivi e farli esplodere davanti all’abitazione di un giornalista. Secondo le indagini, il dipendente avrebbe svolto un ruolo di supporto nel progetto, che coinvolge anche un attentato contro il conduttore di un programma televisivo. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’indagine e i collegamenti tra le persone coinvolte.

L’ex direttore de L’Avanti!, Valter Lavitola, avrebbe incaricato Clesio Tavares, storico dipendente del suo ristorante in zona Monteverde, a Roma, di “individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all’abitazione” del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. E’ quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto il 4 luglio dai pm della Dda di piazzale Clodio. Stando alla ricostruzione degli investigatori dei carabinieri del reparto operativo di Roma e del nucleo operativo di Frascati, Lavitola avrebbe anche partecipato a un sopralluogo “nei pressi dell’abitazione” del conduttore di Report, a Pomezia, a settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Ranucci, Lavitola accusato di strage e associazione mafiosa: il sopralluogo sotto casa del giornalista e il ruolo del fedelissimo del suo ristorante

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Caso Ranucci, Lavitola accusato di strage: il sopralluogo sotto casa del giornalista e il ruolo del fedelissimo del suo ristoranteClesio Tavares, dipendente di un ristorante in zona Monteverde, è stato coinvolto in un’indagine per aver ricevuto l’incarico di trovare esplosivi.

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La notizia che Valter Lavitola sia indagato come presunto mandante dell'attentato, avvenuto lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, ha colto di sorpresa anche lo stesso conduttore di Report. In una intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica', Ra x.com

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