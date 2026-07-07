Sigfrido Ranucci ha commentato con sorpresa l’iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola nell’ambito delle indagini sull’attentato subito dal giornalista e conduttore di Report. Ranucci ha dichiarato di aver conosciuto Lavitola dal 2019 e di aver avuto frequenti contatti con lui. Non ha ritenuto che Lavitola fosse il mandante dell’attentato, senza fornire ulteriori dettagli.

Sigfrido Ranucci ha commentato con sorpresa la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola nell’ambito delle indagini sull’attentato subito dal giornalista e conduttore di Report. Lavitola è ritenuto il presunto mandante, ma Ranucci ha dichiarato: “Siamo amici, non mi avrebbe mai fatto del male”. Il commento di Sigfrido Ranucci su Valter Lavitola Valter Lavitola sarebbe il presunto mandante dell'attentato a Ranucci L'attentato a Sigfrido Ranucci Il commento di Sigfrido Ranucci su Valter Lavitola Il commento di Sigfrido Ranucci su Valter Lavitola è riportato da Fanpage. All’indomani della notizia secondo cui l’imprenditore sarebbe il presunto mandante dell’attentato da lui subito lo scorso 16 ottobre, il giornalista e conduttore di Report ha dichiarato: “Ci conosciamo dal 2019, è un amico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ranucci non crede che Valter Lavitola sia il mandante dell'attentato, "amici dal 2019, ci sentivamo spesso"

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