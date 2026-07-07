Un attentato è stato sferrato contro Ranucci, figura politica di rilievo. Dopo mesi di accuse rivolte al governo Meloni, si è scoperto che il presunto mandante sarebbe un uomo legato all’ambiente di Ranucci, già condannato in passato. La notizia viene confermata da un rappresentante di un partito di centrodestra, che chiede chiarezza sulla vicenda.

"Dopo mesi di accuse e illazioni contro il governo Meloni, alla fine il presunto mandante sarebbe un amico di Ranucci, Lavitola, già condannato in passato. Andiamo fino in fondo. Vogliamo la verità". Lo si legge in un post pubblicato sui social da Fratelli d'Italia a proposito degli sviluppi dell'indagine sull'attentato al giornalista. "La vita talvolta è davvero sorprendente", aggiunge Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario dei senatori di Fratelli d'Italia, "Le indagini sull'attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci stanno facendo emergere un'ipotesi inquietante, secondo cui il mandante dell'attentato sarebbe il noto faccendiere pregiudicato Valter Lavitola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, FdI: "Dopo mesi di illazioni vogliamo la verità"

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