Un ordigno è stato trovato sotto l’abitazione del giornalista Ranucci, che si è detto sconvolto. Un amico del giornalista è stato coinvolto nell’indagine. I social di un movimento di destra hanno pubblicato un messaggio ironico, chiedendo se anche a qualcun altro sia capitato un episodio simile. La campagna social di Fratelli d’Italia ha suscitato polemiche, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

“Anche a voi è successo nella vita che un vostro amico vi abbia messo una bomba sotto casa?”. Così i social di Atreju, braccio di Fratelli d’Italia, sbeffeggiavano la svolta (choccante) nelle indagini per l’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. A finire nel registro degli indagati è stato l’ex editore de L’Avanti! e ora ristoratore, Valter Lavitola, accusato dalla Procura di Roma di essere il presunto mandante della bomba. Una svolta investigativa diventata immediatamente l’occasione per Fdi per regolare i conti col conduttore di Report. “Dopo mesi di accuse e illazioni contro il governo Meloni, alla fine il presunto mandante sarebbe un amico di Ranucci”, scrive il partito di Giorgia Meloni sui social. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Attentato a Ranucci, il giornalista sotto choc: “Lavitola è un amico, non ci posso credere”. Intanto Fdi lancia l’ennesima campagna social contro il conduttore di Report

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Attentato a Ranucci, arrestati i quattro presunti esecutori: l'operazione dei carabinieri

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