Attentato a Ranucci il giornalista sotto choc | Lavitola è un amico non ci posso credere Intanto Fdi lancia l’ennesima campagna social contro il conduttore di Report

Da lanotiziagiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ordigno è stato trovato sotto l’abitazione del giornalista Ranucci, che si è detto sconvolto. Un amico del giornalista è stato coinvolto nell’indagine. I social di un movimento di destra hanno pubblicato un messaggio ironico, chiedendo se anche a qualcun altro sia capitato un episodio simile. La campagna social di Fratelli d’Italia ha suscitato polemiche, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Anche a voi è successo nella vita che un vostro amico vi abbia messo una bomba sotto casa?”. Così i social di Atreju, braccio di Fratelli d’Italia, sbeffeggiavano la svolta (choccante) nelle indagini per l’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. A finire nel registro degli indagati è stato l’ex editore de L’Avanti! e ora ristoratore, Valter Lavitola, accusato dalla Procura di Roma di essere il presunto mandante della bomba. Una svolta investigativa diventata immediatamente l’occasione per Fdi per regolare i conti col conduttore di Report. “Dopo mesi di accuse e illazioni contro il governo Meloni, alla fine il presunto mandante sarebbe un amico di Ranucci”, scrive il partito di Giorgia Meloni sui social. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

attentato a ranucci il giornalista sotto choc lavitola 232 un amico non ci posso credere intanto fdi lancia l8217ennesima campagna social contro il conduttore di report
© Lanotiziagiornale.it - Attentato a Ranucci, il giornalista sotto choc: “Lavitola è un amico, non ci posso credere”. Intanto Fdi lancia l’ennesima campagna social contro il conduttore di Report
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Attentato a Ranucci, arrestati i quattro presunti esecutori: l'operazione dei carabinieri

Video Attentato a Ranucci, arrestati i quattro presunti esecutori: l'operazione dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, indagato Lavitola: l’ipotesi è che sia il mandante. Il conduttore di Report incredulo: “Valter è un amico, sono sconvolto”La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati un ex editore e imprenditore nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dinamitardo contro...

Attentato a Ranucci, a Lavitola contestato il reato di strage. Lui: "Se Dio vuole parlerò quando esco dal carcere". Il conduttore di Report: "Sono stordito, è un amico"Un uomo è stato vittima di un attentato, e un suo amico, conduttore di un programma televisivo, ha dichiarato di essere rimasto scioccato.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, indagato l’imprenditore Valter Lavitola; Attentato Ranucci, domani gli interrogatori degli arrestati: ultime news; Facciamo la storia: le intercettazioni sul commando che attaccò Ranucci; Attentato a Ranucci, tre dei quattro arrestati non parlano durante l'interrogatorio di garanzia: faranno ricorso al Tribunale del riesame.

intanto fdi attentato a ranucci ilAttentato a Ranucci, FdI: Dopo mesi di illazioni vogliamo la veritàPer la bomba indagato Lavitola. Speranzon (FdI): La vita a volte è davvero sorprendnente ... msn.com

intanto fdi attentato a ranucci ilAttentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteC'è un nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia (Roma) nell'ottobre del 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola, in passat ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web