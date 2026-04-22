Rania di Giordania è tornata in pubblico dopo oltre un mese di assenza, attirando l’attenzione con un look valutato circa 2.690 euro. Indossava scarpe vintage che hanno suscitato invidia tra i presenti. La sua presenza è stata seguita da vicino da fotografi e media, che hanno documentato ogni dettaglio del suo abbigliamento e del suo ritorno ufficiale.

Rania di Giordania ha lasciato senza fiato al suo ritorno in pubblico dopo che per più di un mese è stata lontano dai riflettori. La Regina ha incontrato da sola a Jabal Al Weibdeh un gruppo di giovani imprenditori, come lei stessa li descrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Rania di Giordania rivisita la camicia bianca. Rania di Giordania è tornata dunque ufficialmente al lavoro per visitate l’associazione di volontariato Ezwitti, situata nel centro di Amman. La moglie di Re Abdullah ha, come sempre, piacevolmente stupito per la sua eleganza scegliendo un outfit non scontato. Rania infatti ha preferito uno stile occidentale, ma con alcuni dettagli che richiamano la tradizione araba.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Rania di Giordania, look da 2.690 euro e scarpe vintage che fanno invidia

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