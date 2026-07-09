Raimondi | Vi svelo i piani A e B del colpo grosso della Juve

Claudio Raimondi ha rivelato che la Juventus sta valutando due possibili strategie per rinforzare la rosa: una prevede l'acquisto di un nuovo portiere, l'altra un attaccante. Tra i nomi in circolazione ci sono Dibu Martinez, Vicario, Sorloth, Pellegrino e Kolo Muani. La società ha individuato due percorsi distinti per completare la rosa, senza ancora aver scelto quale delle due strade seguire.

Ci sono due strade diverse che portano al nuovo portiere e al nuovo attaccante bianconero. Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino, Dibu Martinez, Vicario: Claudio Raimondi mette ordine. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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