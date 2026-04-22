Roberto Trapani esce allo scoperto | Io alla Juve? Al Genoa sto bene Vi svelo il mio futuro

In un’intervista al quotidiano locale, Roberto Trapani ha parlato del suo presente e del suo futuro professionale. Il calciatore ha affermato di trovarsi bene con il suo attuale club e ha escluso un trasferimento alla Juventus. Trapani ha anche condiviso alcune considerazioni sui prossimi mesi, senza fare riferimenti ad altre possibilità di mercato o a eventuali trattative in corso.

di Francesco Spagnolo Roberto Trapani in un’intervista a ‘Il Secolo XIX’ ha analizzato il suo futuro chiudendo la porta ad un trasferimento dal Genoa alla Juve. Le parole. Il panorama dei settori giovanili italiani è in continuo fermento e uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo periodo è senza dubbio quello di Roberto Trapani. Il responsabile del vivaio del Genoa è finito prepotentemente al centro dei rumors di radiomercato, specialmente in relazione ai movimenti che stanno coinvolgendo le grandi potenze del nostro campionato. Con Michele Sbravati che sembra ormai destinato a vestire il nerazzurro sponda Inter, molte voci avevano accostato il profilo del dirigente del Genoa alla Juventus per ricoprire un ruolo di primo piano a Vinovo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roberto Trapani esce allo scoperto: «Io alla Juve? Al Genoa sto bene. Vi svelo il mio futuro» Notizie correlate Huijsen esce allo scoperto: «Periodo non semplice, ma sto ritrovando il mio livello. Sulla convocazione in nazionale dico questo»di Redazione JuventusNews24Huijsen esce allo scoperto dopo un periodo di facile confermando finalmente di ritornare ai suoi livelli. Leggi anche: Frattesi chiude definitivamente alla Juve? Il centrocampista esce allo scoperto sul futuro: il messaggio è chiaro. Cosa ha detto