Il portiere italiano ha condiviso i ricordi legati alle quattro principali tappe della sua carriera: il Parma, la Juventus, il Paris Saint-Germain e la nazionale. In un messaggio pubblico, ha ripercorso le emozioni e le esperienze vissute in ogni squadra, sottolineando il ruolo che hanno avuto nel suo percorso professionale. Le sue parole hanno suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

di Luca Fioretti Buffon emoziona tutti i tifosi ricordando il suo lungo e straordinario percorso calcistico e le tappe fondamentali vissute tra i pali. Le sue parole. Gianluigi Buffon ha deciso di aprire il proprio cuore nel corso di una profonda e toccante intervista concessa al prestigioso quotidiano The Guardian. L’ex portiere ha ripercorso con enorme lucidità e immensa commozione le innumerevoli fasi cruciali della sua gloriosa carriera, regalando sentite parole di assoluto affetto verso la Juventus. Una storia infinita e ricca di prestigiosi trionfi memorabili conquistati duramente sul campo, che ha unito in modo indissolubile il celebre campione all’amata maglia dei bianconeri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon ricorda così le squadre della sua vita: «Parma, Juve, PSG e Italia, vi svelo cosa sono state ognuna di loro per me»

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