Raimondi | Scopriamo chi è Karetsas sogno da 40 milioni del Milan
Un giocatore di 18 anni proveniente dal Genk, di nazionalità greca, è stato associato a un possibile acquisto da parte del Milan. Si tratta di un fantasista che potrebbe costare circa 40 milioni di euro. La società sta valutando il profilo del giovane, descritto come un potenziale elemento per rafforzare il reparto offensivo. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma l'interesse è stato confermato da fonti vicine al club.
18 anni, viene dal Genk, nazionalità greco, ruolo fantasista: può essere l'uomo che rilancia la fantasia dei tifosi rossoneri?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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