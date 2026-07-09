Raimondi | Scopriamo chi è Karetsas sogno da 40 milioni del Milan

Notizia in breve

Un giocatore di 18 anni proveniente dal Genk, di nazionalità greca, è stato associato a un possibile acquisto da parte del Milan. Si tratta di un fantasista che potrebbe costare circa 40 milioni di euro. La società sta valutando il profilo del giovane, descritto come un potenziale elemento per rafforzare il reparto offensivo. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata, ma l'interesse è stato confermato da fonti vicine al club.