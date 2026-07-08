Il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Gila per 30 milioni di euro. Arriva anche Calvani, mentre si intensificano le trattative per Karetsas. Il club sta valutando anche la candidatura di Modri come nuovo allenatore. Sul fronte mercato, si susseguono le operazioni e le strategie per rafforzare la rosa. Il raduno a Milanello è ormai imminente, con le trattative che proseguono senza sosta.

La nuova era del Milan targata Rúben Amorim entra nel vivo con una mattinata di fuoco sul fronte del calciomercato. Con il raduno di Milanello ormai alle porte, la dirigenza rossonera ha impresso un'accelerazione spaventosa per consegnare al tecnico portoghese una rosa già altamente competitiva, completando un doppio colpo sull'asse con la Lazio e tracciando le linee guida per i prossimi innesti tra difesa e trequarti. Ecco a voi le Top News per la mattina di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi dalla redazione di ' PianetaMilan.it '. Difesa blindata: fumata bianca per Mario Gila. Il Milan ha chiuso definitivamente la trattativa per portare in rossonero Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: colpo Gila da 30 milioni, arriva Calvani, assalto a Karetsas e la scelta di Modri?

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