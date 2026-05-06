Ieri mattina, la Corte d’appello del Tribunale di Firenze ha emesso la sentenza nei confronti di Oreste Giurlani. La condanna iniziale è stata ridotta rispetto alla prima decisione. Ora il caso passa alla Corte di Cassazione, che dovrà esaminare il ricorso presentato. La decisione della Cassazione determinerà l’eventuale conferma o modifica definitiva della pena.

Ieri mattina la Corte d’appello del Tribunale di Firenze ha pronunciato il verdetto. Oreste Giurlani è stato condannato a 4 anni, 2 mesi e undici giorni, una sentenza che è arrivata dopo una lunga serie di rinvii; revocata, inoltre, la sospensione perpetua dai pubblici uffici, sostituita dalla sospensione temporanea per cinque anni. Il reato per il quale l’ex sindaco è stato condannato è peculato, che Giurlani avrebbe commesso quando copriva il ruolo di presidente regionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani. Per le accuse di traffico di influenze era stato assolto con formula piena già all’epoca, mentre l’accusa di abuso d’ufficio è caduta successivamente alla condanna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giurlani condannato in appello. Pena ridotta, ora la Cassazione

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