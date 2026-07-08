In Corte d’Appello è stata decisa la riduzione della pena e la messa ai domiciliari per un uomo di 34 anni coinvolto in un caso di maltrattamenti in famiglia. La corte ha accolto la richiesta della difesa e modificato la condanna pronunciata in primo grado, disponendo la detenzione domiciliare invece della precedente misura. La decisione riguarda un procedimento penale per violenze familiari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Svolta in Corte d’Appello in un procedimento per maltrattamenti in famiglia. I giudici hanno disposto la detenzione domiciliare per un 34enne di Benevento, accogliendo la richiesta avanzata dalla difesa e rideterminando contestualmente la pena inflitta in primo grado. L’uomo era stato condannato dal Tribunale a 4 anni e 8 mesi di reclusione per una serie di episodi di maltrattamenti commessi tra il 2018 e il 2021. In secondo grado, a seguito di concordato, la Corte ha ridotto la pena a 3 anni e 2 mesi, valutando anche il comportamento tenuto dall’imputato nel corso del procedimento. La Corte ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Gerardo Giorgione, disponendo che il 34enne espii la condanna in regime di detenzione domiciliare anziché in carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltrattamenti in famiglia, la svolta in Appello: pena ridotta e domiciliari

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Sovereign Citizen Mom Admits Child Abuse in Court — Judge Makes Shocking Custody Decision!

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