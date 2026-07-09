Sabato sera, a Mazzano, si è svolto un raduno non autorizzato di automobili con la partecipazione di circa tremila turisti tedeschi. Le auto sono state parcheggiate in modo disordinato lungo le strade e alcuni partecipanti hanno organizzato corse improvvisate. La polizia è intervenuta per disperdere i presenti e ripristinare l’ordine, ma non sono state segnalate conseguenze legali immediate. La scena si è svolta tra il caos e il passaggio di veicoli a velocità sostenuta.

Mazzano (Brescia), 9 luglio 2026 – Serate di festa per migliaia di giovani turisti tedeschi, che hanno preso d’assalto il Garda bresciano e veronese e l’hinterland della città, senza alcun rispetto per le leggi italiane e per la sicurezza delle persone. Mercoledì scorso, a Mazzano, almeno 3mila giovani hanno partecipato a un raduno illegale di autovetture organizzato tramite i social network. Diretto sostanzialmente a stranieri che, forse non conoscono il codice della strada o forse non sono interessati a rispettarlo. Secondo le prime informazioni tutte le vetture che hanno partecipato erano immatricolate in Germania e si sono trovate nel piazzale della Bennet di Mazzano, dove i presenti si sono esibiti in evoluzioni motoristiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raduno illegale di automobili a Mazzano: presenti ben tremila turisti tedeschi

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