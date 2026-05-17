L' amministrazione riminese omaggia un gruppo di turisti tedeschi
Sabato, all’interno di un hotel di Bellariva, si è svolta una visita ufficiale dedicata a un gruppo di turisti tedeschi. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione locale per accogliere gli ospiti in modo formale. La cerimonia ha previsto un momento di saluto e alcune attività di benvenuto, con l’obiettivo di presentare la città e la sua offerta turistica. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.
Sabato presso l’Hotel Amoha di Bellariva è stata organizzata una visita istituzionale molto speciale per il benvenuto ufficiale nella città di Rimini. Il nostro Sindaco ha delegato a rappresentarlo l’Assessora del Comune, Francesca Mattei. L’Assessora, a nome del Sindaco e dell’intera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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