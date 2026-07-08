Le ultime rilevazioni indicano che il Mugello rimane una meta apprezzata dai turisti. Durante un incontro presso la sede dell’Unione dei Comuni, tra rappresentanti del Centro Studi Turistici di Firenze e assessori al turismo dei nove comuni dell’area, è stato evidenziato che i visitatori più numerosi sono lombardi e tedeschi. La riunione è stata convocata dall’assessore locale e si è concentrata sui dati di afflusso turistico.

Il Mugello ai turisti continua a piacere. Lo dicono le ultime rilevazioni, rese note durante un incontro nella sede dell’Unione dei Comuni del Mugello a Borgo San Lorenzo, convocato dall’assessore Federico Ignesti, tra il Centro Studi Turistici di Firenze e gli assessori al turismo dei nove comuni che fanno parte della Comunità di Ambito Turistico. Così le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del +2,5% del +3,2% sul 2025, con una permanenza media di 2,38 notti. Per il 2025 invece i dati sono definitivi. E segnalano un quadro di sostanziale stabilità per l’Ambito del Mugello con 152. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, il Mugello piace a tutti. Lombardi e tedeschi i più presenti

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