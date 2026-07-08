Turismo il Mugello piace a tutti Lombardi e tedeschi i più presenti
Le ultime rilevazioni indicano che il Mugello rimane una meta apprezzata dai turisti. Durante un incontro presso la sede dell’Unione dei Comuni, tra rappresentanti del Centro Studi Turistici di Firenze e assessori al turismo dei nove comuni dell’area, è stato evidenziato che i visitatori più numerosi sono lombardi e tedeschi. La riunione è stata convocata dall’assessore locale e si è concentrata sui dati di afflusso turistico.
Il Mugello ai turisti continua a piacere. Lo dicono le ultime rilevazioni, rese note durante un incontro nella sede dell’Unione dei Comuni del Mugello a Borgo San Lorenzo, convocato dall’assessore Federico Ignesti, tra il Centro Studi Turistici di Firenze e gli assessori al turismo dei nove comuni che fanno parte della Comunità di Ambito Turistico. Così le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno più. Nel periodo gennaio-marzo sono stati 14.624 gli arrivi registrati e 34.820 le presenze, rispettivamente in crescita del +2,5% del +3,2% sul 2025, con una permanenza media di 2,38 notti. Per il 2025 invece i dati sono definitivi. E segnalano un quadro di sostanziale stabilità per l’Ambito del Mugello con 152. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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