radici profonde al via la campagna abbonamenti dal 29 luglio la vendita libera

Dal 29 luglio è aperta la vendita libera degli abbonamenti per la stagione di “Radici Profonde”. La campagna promozionale utilizza lo slogan omonimo, che richiama il legame tra la comunità e la squadra. La società ha annunciato l’inizio delle vendite senza limitazioni o restrizioni specifiche. La campagna mira a coinvolgere i tifosi e a rafforzare il sostegno alla squadra attraverso l’acquisto degli abbonamenti.

“Radici Profonde“, ecco il claim studiato dalla società per lanciare la nuova campagna abbonamenti, ispirato al legame che unisce un popolo alla propria squadra. Da oggi sarà infatti possibile sottoscrivere il proprio abbonamento alle partite casalinghe dell’Empoli. Come consuetudine la prima fase, dalle 16 odierne fino alle 13 di sabato 25 luglio, è riservata alla prelazione degli abbonati della scorsa stagione. In questa fase sarà possibile confermare esclusivamente il posto occupato nella stagione precedente. Dalle ore 16 di lunedì 27 luglio e per tutta la giornata di martedì 28 luglio, gli abbonati della passata stagione che avranno confermato il proprio posto, lo potranno cambiare (anche settore) compatibilmente con le disponibilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Trick of the Light | Critical Role | Campaign 4, Episode 31

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