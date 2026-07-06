VIDEO Benevento nuova stagione al via | 29 presenti al raduno parte anche la campagna abbonamenti

Il Benevento ha iniziato la nuova stagione con il raduno, che si è svolto questa mattina alle 8:30 al Ciro Vigorito e si è spostato successivamente sul prato dell’Antistadio Imbriani. Alla sessione hanno partecipato 29 calciatori. Contestualmente, è stata avviata anche la campagna abbonamenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Primo giorno di raduno per il Benevento che si è ritrovato questa mattina alle 8:30 al Ciro Vigorito per poi spostarsi sul prato dell’Antistadio Imbriani. Volti distesi e grande voglia di mettersi in discussione per i calciatori della Strega, tutti già apparsi in ottima forma e per nulla appesantiti dopo il meritato periodo di vacanza. Pochi i volti nuovi con il mercato che stenta a decollare. Volti nuovi. C’era curiosità per la prima apparizione nel Sannio degli acquisti Schimmenti, Siatounis e Logan, arrivati insieme al Ciro Vigorito in un misto di emozione e voglia di iniziare il prima possibile. In totale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Benevento, nuova stagione al via: 29 presenti al raduno, partita la campagna abbonamenti

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