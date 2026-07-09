Qui Atalanta cambio di ruolo per la bandiera Raimondi Sarri ecco il regista | Gaetano è della Dea

L’Atalanta ha concluso l’acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari per circa 15 milioni di euro, bonus inclusi. La trattativa è stata definita nelle ultime ore. Il giocatore, che aveva ricoperto un ruolo diverso in passato, ora si unisce alla squadra nerazzurra. La società ha ufficializzato il trasferimento, senza specificare i dettagli dell’accordo. Gaetano si aggregherà al team nelle prossime settimane.

Fumata bianca per Gianluca Gaetano all’Atalanta. Trattativa conclusa tra la Dea e il Cagliari, per una cifra vicina ai 15 milioni comprensivi dei vari bonus futuri. Il 26enne regista napoletano - fortemente voluto da Maurizio Sarri che lo aveva già allenato nel 201718 a Napoli, quando era un diciottenne della Primavera aggregato per gli allenamenti della prima squadra azzurra - sarà oggi a Bergamo per le visite mediche e poi per la firma del contratto. Sarà il primo nuovo acquisto della squadra nerazzurra, subito a disposizione di Sarri. Che da oggi inizierà a dirigere gli allenamenti sui campi del centro sportivo di Zingonia, alla guida di 33 giocatori a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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