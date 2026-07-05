Un centrocampista di 26 anni sta per trasferirsi in una squadra di calcio italiana, con un accordo da circa 15 milioni di euro più bonus. Il giocatore, che agirà come regista nel modulo 4-3-3, giocherà davanti alla difesa e sarà inserito in un reparto con due nuove mezzali. La trattativa sembra ormai conclusa, con la fumata bianca imminente.

CALCIOMERCATO. Fumata bianca dietro l’angolo: un affare da 15 milioni più bonus. Il 26enne giocherà davanti alla difesa nel 4-3-3 con due nuove mezzali. L’Atalanta schiaccia il tasto play: in arrivo Gianluca Gaetano, il regista che serve a Sarri. Sarà con ogni probabilità lui il primo acquisto del mercato estivo: è l’impressione che dura da un paio di settimane, ma che ora si sta finalmente per trasformare in realtà. La fumata bianca non c’è ancora stata, ma è dietro l’angolo: una volta che saranno sistemati gli ultimi dettagli, l’operazione sarà chiusa. A questo punto, comunque, tutto sembra spingere in quella direzione. L’intesa tra l’Atalanta e il napoletano già c’è: pronto un quadriennale da 1,4 milioni a stagione, più o meno il doppio di quanto guadagna a Cagliari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ecodibergamo.it - Atalanta, arriva Gaetano. Sarri ha il suo regista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gaetano ad un passo dall’Atalanta, Sarri ha il suo nuovo regista

Un regista per Sarri. Atalanta, conto alla rovescia per GaetanoL’Atalanta sta cercando di chiudere rapidamente l’accordo con il Cagliari per il trasferimento di Gianluca Gaetano, centrocampista napoletano di 26...

Temi più discussi: Atalanta, arriva Gaetano. Sarri ha il suo regista; L'Atalanta piomba su Alajbegovic: tesoretto da 100 milioni per il mercato, per Sarri anche Gaetano e Savona; Gaetano verso l’Atalanta! Oggi può arrivare la chiusura dell’operazione: le novità; Tutti i motivi per cui l'Atalanta vuole chiudere in tempi rapidi l'acquisto di Gaetano.

FATTA per #Gaetano all’ #Atalanta 15 milioni di euro compresi vari bonus Ragazzo fortemente voluto da Maurizio #Sarri #Calciomercato #transfers #SerieA x.com

Atalanta, arriva Gaetano. Sarri ha il suo registaFumata bianca dietro l’angolo: un affare da 15 milioni più bonus. Il 26enne giocherà davanti alla difesa nel 4-3-3 con due nuove mezzali. ecodibergamo.it

Gaetano ad un passo dall’Atalanta, Sarri ha il suo nuovo registaGaetano è vicino al trasferimento all'Atalanta con i bergamaschi pronti a pagare circa 11 milioni per il suo cartellino ... calciomercato.it