L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l’OCSE, ha calcolato che in Italia nel 2026 gli stipendi si ridurranno dello 0,9 per cento in termini reali, cioè tenendo conto delle cose che ci possiamo fare e comprare. La ragione non è che i guadagni sono diminuiti, è il costo della vita a essere aumentato di più di quanto non facciano gli stipendi, per via del nuovo aumento dell’inflazione innescato dalla guerra in Medio Oriente. È un problema condiviso da buona parte dei paesi occidentali, che si sono trovati ad avere bollette e carburanti più cari per via della chiusura dello stretto di Hormuz. In Italia però la situazione di partenza era messa peggio rispetto agli altri paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Quest’anno in Italia il potere d’acquisto degli stipendi torna a scendere

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I salari non ripartono: rallenta la crescita degli stipendi, altro che recupero del potere d’acquistoNegli ultimi mesi, la crescita degli stipendi in area euro si è rallentata, coinvolgendo anche l’Italia.

Gli stipendi reali degli italiani sono più bassi del 2021 e quest’anno scenderanno ancora: il rapporto OcseGli stipendi reali in Italia sono ancora più bassi rispetto al 2021 e si prevede che quest’anno diminuiranno ulteriormente, secondo un rapporto Ocse.

Temi più discussi: Fmi: Pil mondiale al 3% quest’anno, l’Eurozona frena sotto l’1%, Italia ferma allo 0,5%; Carlo Ancelotti nella storia, record ai Mondiali 2026: dopo 20 anni un allenatore italiano vince una partita ad eliminazione diretta · Calcio; Aspettando Ultimo a Tor Vergata, i concerti con più pubblico della storia in Italia; Fmi conferma stime Italia, pil +0,5% nel 2026 e 2027.

Anche quest’anno Nbc Rete Regione la radio delle Alpi e’ partner di alcune selezioni e finali regionali del concorso di Miss Italia 2026. Cercate la data più vicina a voi e restate sempre connessi @sonialeonardi_real #radionbc #trentino #missitalia - X x.com

L’Italia crescerà solo dello 0,4% quest’anno, secondo EY-Parthenon e Oxford EconomicsLe tensioni in Medio Oriente condizionano l’andamento dell’economia italiana: la crescita del pil per il 2026 è prevista al +0,4%, in un contesto di elevata incertezza e domanda interna poco dinamica. milanofinanza.it

Ue: stima inflazione Italia a 3,2% in 2026, 1,8% in 2027 (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 21 mag - Il tasso di inflazione quest'anno in Italia sara' del 3,2% dopo 1,7% l'anno scorso; nel 2027 scendera' all'1,8%. E' questa la nuova stima della ... ilsole24ore.com