Gli stipendi reali degli italiani sono più bassi del 2021 e quest’anno scenderanno ancora | il rapporto Ocse

Gli stipendi reali in Italia sono ancora più bassi rispetto al 2021 e si prevede che quest’anno diminuiranno ulteriormente, secondo un rapporto Ocse. Tra le grandi economie, il paese registra la peggior performance, posizionandosi al secondo posto dopo la Nuova Zelanda per il calo degli stipendi reali. I dati evidenziano un calo continuo del potere d'acquisto dei lavoratori italiani rispetto a due anni fa.

Il nuovo rapporto Ocse sulle prospettive dell'occupazione dice che in Italia gli stipendi reali sono ancora ben più bassi del 2021: è il dato peggiore tra le grandi economie, il secondo peggiore in assoluto (dietro la Nuova Zelanda). Negli ultimi anni c'è stata una ripresa, ma troppo lenta. E nel 2026 è in arrivo un nuovo calo, anche a causa della crisi energetica che ha fatto salire l'inflazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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STIPENDI italiani Tra i più BASSI dEuropa

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