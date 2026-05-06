I salari non ripartono | rallenta la crescita degli stipendi altro che recupero del potere d’acquisto

Negli ultimi mesi, la crescita degli stipendi in area euro si è rallentata, coinvolgendo anche l’Italia. Secondo i dati dell’Istat, il potere d’acquisto delle famiglie italiane si mantiene significativamente più basso rispetto al 2021, con una diminuzione reale del 7,8% delle retribuzioni contrattuali. La situazione evidenzia come, nonostante alcuni segnali di recupero, i salari non stanno ripartendo come in passato.

L’aumento dei salari rallenta, anche nell’eurozona. Non solo in Italia, quindi, dove il potere d’acquisto delle famiglie continua a essere nettamente inferiore rispetto a quello del 2021, con una discesa per le retribuzioni contrattuali del 7,8% in termini reali, come attestato dall’Istat. Insomma, per gli stipendi degli italiani e degli europei di buone notizie non ne arriveranno. Le previsioni della Bce, infatti, dicono che l’aumento dei salari sta rallentando e il problema è tanto più grave di fronte al rischio di una crisi inflativa che sembra ormai inevitabile di fronte allo shock energetico che segue la guerra in Iran. La crescita dei salari rallenta: altro che recupero del potere d’acquisto.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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