quel report che non vedremo

C'è un modo quasi banale per risolvere l'enigma Ranucci e quella trama da spy-story di provincia dove un «amico-mandante» avrebbe piazzato una bomba sotto casa dell'«amico-vittima». Basterebbe una puntata di Report. Proprio la trasmissione d'inchiesta per eccellenza, che dai tempi di Milena Gabanelli fino all'epopea di Sigfrido ci ha impartito lezioni su come si scoperchia il potere. Sogno una puntata con quel montaggio incalzante, le pause drammatiche e lo stile narrativo che trasforma ogni faldone in un'apocalisse imminente. Vorrei che Mamma Rai, senza censure e senza velo di protezione, ci offrisse una ricostruzione impeccabile, terza, algida. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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They Robbed the Wrong Grandpa

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