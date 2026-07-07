Il magistrato che ha condotto le indagini sull’attentato a un conduttore di Report è stato trasferito a Velletri. Prima di questo incarico, aveva già avuto rapporti con un uomo collegato alle indagini, noto per il suo coinvolgimento in un caso precedente. La stessa procura aveva individuato in un imprenditore il presunto mandante dell’attentato.

Per uno scherzo del destino, l’indagine che ha portato a individuare in Walter Lavitola il presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci è stata gestita da un magistrato che conosceva già bene il mondo complicato in cui le inchieste di Report hanno dato fastidio e suscitato polemiche. Il pm assegnatario del fascicolo, coordinatore delle indagini che hanno identificato sia il commando operativo che l’ex editore dell’Avanti come committente è stato Carlo Villani, pubblico ministero a Roma, 54 anni, un passato a Verona e a Catanzaro. Non è stato Villani a tirare le fila dell’indagine, perché nel frattempo è stato promosso procuratore... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il pm che ha indagato sull'attentato a Ranucci trasferito a Velletri: quel precedente tra lui e il conduttore di Report

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Attentato a Ranucci, arrestati i quattro presunti esecutori. L'operazione dei carabinieri

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La notizia che Valter Lavitola sia indagato come presunto mandante dell'attentato, avvenuto lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, ha colto di sorpresa anche lo stesso conduttore di Report. In una intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica', Ra x.com

Ranucci e la svolta sull’attentato, il conduttore di Report: Lavitola indagato? Sono stordito, era un amico e una mia fonteNon nascondo un certo stordimento perché con Valter abbiamo un rapporto di amicizia e dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto d'amicizia ... tg.la7.it

Attentato a Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Valter Lavitola: è presunto mandante reddit

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